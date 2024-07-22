Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 06:30

Общество

Жители Подмосковья стали чаще встречать медведей

Жители Подмосковья стали чаще встречать медведей

Семь кошек нашли новый дом благодаря выставке животных из городских приютов на ВДНХ

Большую часть времени панда Катюша проводит с мамой

Медвежонок пришел на дачные участки в Подмосковье

Почти 20 кошек обнаружили в одной из квартир в Химках

Фестиваль "Собаки, друзья и человеки" прошел в Москве

Медвежонок забрел в огород жительницы Сергиева Посада

"Мой район. Новости": занятия йогой с козами начались в Парке Горького

"Физкультура": день в конно-спортивном комплексе "Битца"

Выставка животных из городских приютов пройдет на ВДНХ 20 июля

Жители Подмосковья стали чаще встречать медведей. По данным Минэкологии, на территории Московской области в течение последних 20 лет насчитывалось до 15 бурых хищников.

Специалисты попросили дачников соблюдать спокойствие, не пугать хищника и быть осторожными. По словам экспертов, медведь может выходить из лесов в брачный период, который приходится на начало лета или в то время, когда молодняк расселяется в новые места обитания. К людям они идут в поисках еды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика