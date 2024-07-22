Жители Подмосковья стали чаще встречать медведей. По данным Минэкологии, на территории Московской области в течение последних 20 лет насчитывалось до 15 бурых хищников.

Специалисты попросили дачников соблюдать спокойствие, не пугать хищника и быть осторожными. По словам экспертов, медведь может выходить из лесов в брачный период, который приходится на начало лета или в то время, когда молодняк расселяется в новые места обитания. К людям они идут в поисках еды.

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