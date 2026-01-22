Ядовитая змея укусила 16-летнюю москвичку в квартире. Когда в дом пришли с проверкой, сотрудники прокуратуры обнаружили там около десятка редких и краснокнижных рептилий.

Помимо ядовитых змей, которых запрещено содержать в квартирах, в террариумах держали варанов, тегу, питонов, полоза. На владельца мини-зоопарка завели административное дело о нарушении правил охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.