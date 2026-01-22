Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 07:15

Город

Лисы стали чаще выходить в жилые кварталы в Москве

Лисы стали чаще выходить в жилые кварталы в Москве

Лису заметили на крыше теннисного клуба в Коломенском

"Московский патруль": дело возбудили после нападения ротвейлера на мальчика в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено после нападения ротвейлера на ребенка в подмосковном Раменском

Лису с крыши теннисного центра пытаются снять в Коломенском

Лису увидели на крыше теннисного клуба на Коломенской набережной в Москве

Новости социального блока Москвы

Москвичи заметили лису на крыше в районе Коломенской набережной

СК возбудил уголовное дело после нападения ротвейлера на ребенка в Раменском

Лиса забралась на крышу теннисного клуба на Коломенской набережной

В департаменте природопользования заявили, что московские лисы все чаще стали выходить в жилые кварталы. Все дело в брачном сезоне. Животные ищут пару, а затем и домик, где смогут вывести потомство.

Чаще всего лисы выбирают детские сады, больницы и другие огороженные территории. Дополнительным фактором к выходу к человеку становятся погодные условия. Передвигаться и искать пищу в заснеженных лесах сложнее, чем на убранных улицах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика