Лисы стали чаще выходить в жилые кварталы в Москве

В департаменте природопользования заявили, что московские лисы все чаще стали выходить в жилые кварталы. Все дело в брачном сезоне. Животные ищут пару, а затем и домик, где смогут вывести потомство.

Чаще всего лисы выбирают детские сады, больницы и другие огороженные территории. Дополнительным фактором к выходу к человеку становятся погодные условия. Передвигаться и искать пищу в заснеженных лесах сложнее, чем на убранных улицах.

