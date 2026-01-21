Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Лиса забралась на крышу теннисного клуба на Коломенской набережной. Несколько часов она не могла спуститься, сообщили очевидцы. В итоге зверек сам покинул крышу, когда люди уже собирались вызывать спасателей.

Сейчас у лис идет период гона, поэтому они все чаще появляются в людных местах.

