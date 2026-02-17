Семья мошенников из Москвы продавала истощенных собак в интернете

Обнаружившие истощенных собак волонтеры рассказали, что в Москве орудует семья мошенников. Мать с сыном брали хвостатых в добрые руки по объявлениям. Потом они предлагали в зоочатах этих же питомцев за деньги. Мошенники рассказывали истории о том, как спасали зверей.

Всех животных аферисты продавали в ужасном состоянии. Зоозащитники не исключают, что некоторые собаки могут быть украдены у владельцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.