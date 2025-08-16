Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 18:30

Город

Фестиваль "День фронтовой собаки" прошел в Музее Победы

Фестиваль "День фронтовой собаки" прошел в Музее Победы

Благотворительный фестиваль "Беги за другом" проходит в парке "Кузьминки"

Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры в Москве

На Тверском бульваре начался фестиваль "Моспитомец"

"Московский патруль": собаке отрезали ухо во время стрижки в салоне

Собака получила травму уха во время груминга в столичном салоне

Собака три недели прождала хозяина на парковке в Жулебине

"Московский патруль": полоза Маргариту Владленовну спасли с дерева в Москве

Нейросеть Алиса рассказала о китах и новых местах наблюдений за ними

Рыбаки поймали кита в Охотском море

В Музее Победы прошел семейный фестиваль "День фронтовой собаки". Мероприятие посвятили подвигам животных, которые несли службу в году Великой Отечественной войны. В то время они вынесли из-под обстрелов почти 700 тысяч солдат и обнаружили миллионы взрывных устройств.

Посетителям фестиваля также показали работу современных служебных собак, а для юных гостей приготовили творческие конкурсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородфестиваливидеоДарья Тащина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика