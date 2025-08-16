Фестиваль "День фронтовой собаки" прошел в Музее Победы

В Музее Победы прошел семейный фестиваль "День фронтовой собаки". Мероприятие посвятили подвигам животных, которые несли службу в году Великой Отечественной войны. В то время они вынесли из-под обстрелов почти 700 тысяч солдат и обнаружили миллионы взрывных устройств.

Посетителям фестиваля также показали работу современных служебных собак, а для юных гостей приготовили творческие конкурсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.