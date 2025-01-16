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Новости

16 января, 15:30

Общество

Удава изъяли из гостиничного номера на Алтуфьевском шоссе в Москве

Удава изъяли из гостиничного номера на Алтуфьевском шоссе в Москве

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В одной из гостиниц на Алтуфьевском шоссе Москвы обнаружили императорского удава. Для эвакуации необычного постояльца понадобилась помощь спасателей. Змея не оказывала сопротивления и спокойно оставалась в контейнере, предоставленном специалистами.

В ближайшее время департамент природопользования решит, куда отправить удава. Скорее всего, его временно разместят в центре передержки диких животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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животныеобществовидеоРоман Карлов
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