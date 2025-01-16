Удава изъяли из гостиничного номера на Алтуфьевском шоссе в Москве

В одной из гостиниц на Алтуфьевском шоссе Москвы обнаружили императорского удава. Для эвакуации необычного постояльца понадобилась помощь спасателей. Змея не оказывала сопротивления и спокойно оставалась в контейнере, предоставленном специалистами.

В ближайшее время департамент природопользования решит, куда отправить удава. Скорее всего, его временно разместят в центре передержки диких животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.