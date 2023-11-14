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14 ноября, 07:45

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Московский зоопарк показал кадры с манулом Тимофеем

Московский зоопарк показал кадры с манулом Тимофеем

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Манул Тимофей из Московского зоопарка активно готовится к холодам. Камеры зоосада зафиксировали момент охоты животного.

Судя по кадрам, даже у опытных диких котов случаются заминки. Сначала зверь выследил жертву, набросился и уже был готов скрыться с ней в укромном месте, но все пошло не по плану. Тимофей зацепился лапой за куст. Справиться с форс-мажором у него получилось не с первой попытки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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