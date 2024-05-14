Московский зоопарк приглашает посмотреть, как появятся на свет детеныши кобры

Московский зоопарк приглашает посмотреть, как появятся на свет детеныши сиамской кобры. К этому событию готовятся в "Хижине змеелова" – это экспозиция ядовитых змей, которая впервые открылась в 2023 году.

В телеграм-канале Московского зоопарка также поделились предысторией: благодаря зоологам самец и самка кобры встретились в январе 2024 года, а в марте самка отложила яйца, которые поместили в инкубатор. Когда детеныши разрежут скорлупу специальным зубом и выползут наружу, их отправят в отдельный террариум.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

