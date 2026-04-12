В Московском зоопарке морскому котику Снарку исполнилось 9 месяцев. Вес питомца составляет около 17 килограммов. Щенка уже перевели из внутреннего бассейна в открытый, где он начал тренироваться на свежем воздухе и демонстрировать навыки, полученные за зиму.

Снарк знает команды "вальс", "место" и "в воду", умеет издавать звуки, вставать на весы и касаться носом предметов. Питомец также отличается тактильностью и активно взаимодействует с тренерами. В Московский зоопарк отмечают, что у Снарка пока нет опекуна, и желающие могут присоединиться к программе опеки на сайте учреждения.

