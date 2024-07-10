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10 июля, 23:15

Общество

Москвичам рассказали об опасности испанских слизней

Москвичам рассказали об опасности испанских слизней

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Из Подмосковья в Москву пришли испанские слизни. Они представляют опасность не только для урожая, но и для домашних животных, так как они могут стать закуской этих моллюсков.

По словам главы департамента дрессировки и спорта Российской кинологической федерации Инны Барановой, на слизнях живут различные паразиты, гельминты, нематоды, которые вызывают заболевания, в том числе и у собак, и у человека.

Если же собака наступила в слизь, ветеринары, в свою очередь, порекомендовали сразу протереть лапы влажной салфеткой и промыть водой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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