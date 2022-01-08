В Сети показали видео с ленивой лошадью. Животное напрочь отказывается работать и прикидывается мертвой.

Она падает на землю прямо с человеком в седле, закрывает глаза и отбрасывает копыта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.