В Чертанове заметили диких лисиц

В Чертанове пара диких лисиц свободно бегает среди многоэтажек. Животные не боятся городского шума и даже забрались на крышу.

Одна из лисиц с интересом смотрит в камеру, пока вторая роется в снегу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.