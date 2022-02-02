Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы

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Сурок Фил из Пенсильвании предсказал американцам еще шесть недель зимы.

Согласно традиции, если 2 февраля сурок увидит свою тень при выходе из норы и спрячется, то впереди будет еще шесть морозных недель. Предсказанием ранней весны будет, если сурок при выходе из норы не увидит своей тени.

Ранее сообщалось, что в Нью-Джерси умер сурок Милтон Мел, который предсказывал приход весны в стране. Грызун скончался 30 января.

Традиционное мероприятие по прогнозированию весны не состоялось и из-за того, что власти округа не выделили снегоуборочную машину из-за пандемии.

