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06 июня, 00:00

Общество

Брошенных зверей обнаружили на базе отдыха в Подмосковье

Брошенных зверей обнаружили на базе отдыха в Подмосковье

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В Подмосковье на базе отдыха "Троицкое" поселились дикие животные. В вольерах находятся лисы, волки и другие животные, за которыми не ухаживают должным образом.

Известно, что животные жили в обычных домах соседнего поселка, но потом стали не нужны. Зоозащитники разместили в Сети две петиции, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Какова дальнейшая судьба зверей и как они чувствуют себя на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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