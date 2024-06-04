04 июня, 07:30Новости
Собянин: начался прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО
В Москве начали принимать заявки на конкурс грантов для социально ориентированных НКО. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, проекты должны быть полезны городу и москвичам.
Документы принимают до 4 июля. В 2024 году бюджет конкурса составляет 600 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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