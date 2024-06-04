Собянин: начался прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО

В Москве начали принимать заявки на конкурс грантов для социально ориентированных НКО. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, проекты должны быть полезны городу и москвичам.

Документы принимают до 4 июля. В 2024 году бюджет конкурса составляет 600 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



