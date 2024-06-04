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04 июня, 07:30

Новости

Собянин: начался прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО

Собянин: начался прием заявок на конкурс грантов для социальных НКО

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Новости часа: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин открыл пешеходную галерею между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская

Собянин открыл новую пешеходную галерею между станциями метро и МЦД Кутузовская

В Москве начали принимать заявки на конкурс грантов для социально ориентированных НКО. Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, проекты должны быть полезны городу и москвичам.

Документы принимают до 4 июля. В 2024 году бюджет конкурса составляет 600 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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мэр МосквыобществовидеоАнастасия Бородина
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