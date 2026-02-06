Форма поиска по сайту

06 февраля, 23:00

Общество

Жители подмосковного Красногорска спасают уток, не улетевших в теплые края

В подмосковном Красногорске местные жители спасают уток, которые не улетели в теплые края. Из-за сильных морозов привычные места обитания птиц на реке Банька замерзли.

В настоящее время жители координируются и следят за состоянием птиц. Несмотря на обращения в администрацию и профильные ведомства, ситуация пока остается без конкретных решений.

О том, как правильно помогать птицам в подобной ситуации – в эфире телеканала Москва 24.

животныеобществовидеоДарья КрамароваДарья Леонова

