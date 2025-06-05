Во Владивосток доставили оставшихся без мамы троих медвежат из Якутии

Трое медвежат, оставшихся без матери, прибыли из Якутии в Приморский край. Сейчас они находятся в центре спасения диких животных во Владивостоке, где пройдут курс реабилитации.

Несколько недель назад малышей заметили на свалке в поселке Чернышевском, они были испуганы и забрались на дерево, спасаясь от собак.

Так как медведица не возвращалась, специалисты приняли решение забрать детенышей. Перелет прошел благополучно, сейчас медвежата чувствуют себя хорошо и начинают привыкать к новым условиям.

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