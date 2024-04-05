Жители Подмосковья обнаружили двух пони в бесхозном прицепе

В подмосковной Немчиновке два брошенных пони живут в бесхозном прицепе. По рассказам местных жителей, они пытались найти хозяев, но результаты поисков не увенчались успехом. Чтобы спасти животных, люди хотели перевезти прицеп в конюшню, однако это невозможно сделать без разрешения владельцев – запретили полицейские.

Действительно ли пони брошены? И в каком состоянии животные находятся на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.