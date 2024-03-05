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05 марта, 12:00

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Житель Кемеровской области ночью привел в многоэтажный дом лошадь

Житель Кемеровской области ночью привел в многоэтажный дом лошадь

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В Кемеровской области мужчина ночью привел домой в многоэтажку лошадь. Узнала об этом соседка, которая проснулась от стука и криков из подъезда.

Мужчина привел животное на лестничную клетку, а потом два часа скандалил с женой. В итоге лошадь из подъезда все-таки выпустили. Мужчина теперь никому не открывает дверь своей съемной квартиры, а хозяйку жилья не могут найти даже в управляющей компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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