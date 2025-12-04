Собака умерла под смех ветеринаров в московской клинике

Жительница Москвы добивается справедливости после гибели своего шпица в ветеринарной клинике. Врачи глумились над питомцем, после чего отдали хозяйке тело животного в коробке и потребовали доплатить за услуги.

Халатностью ветеринаров заинтересовались в Государственной думе. По словам депутатов, за такое вопиющее безразличие руководству клиники и ветеринарам может грозить ответственность в виде лишения свободы до 5 лет.

