04 декабря, 21:15Происшествия
Собака умерла под смех ветеринаров в московской клинике
Жительница Москвы добивается справедливости после гибели своего шпица в ветеринарной клинике. Врачи глумились над питомцем, после чего отдали хозяйке тело животного в коробке и потребовали доплатить за услуги.
Халатностью ветеринаров заинтересовались в Государственной думе. По словам депутатов, за такое вопиющее безразличие руководству клиники и ветеринарам может грозить ответственность в виде лишения свободы до 5 лет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.