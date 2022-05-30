В Нигерии зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян

Первый случай смерти от оспы обезьян зафиксирован в Нигерии. Скончался 40-летний пациент с сопутствующими заболеваниями, который принимал иммунопонижающие препараты. Об этом сообщил местный центр профилактики и контроля заболеваний.

Всего в Нигерии заболел 21 человек, а в мире подтверждено более 250 случаев. В России случаи заражения оспой обезьян не зафиксированы. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вероятность появления вируса в РФ низкая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.