Новости мира: в Нью-Йорке установили хрустальный шар

На Таймс Сквер в Нью Йорке установили традиционный хрустальный шар – самый большой за всю историю. В этом году он весит почти 5,5 тонны, а его диаметр – около 3,5 метра. Шар состоит из треугольников, дизайн которых постоянно меняют. В этот раз конструкция называется "Дар мудрости", она символизирует знания и гармонию. 31 декабря тысячи человек соберутся на Таймс Сквер, чтобы отметить Новый год. Из-за "Омикрона" будут действовать ограничения: число гостей сократят, и пускать будут только тех, кто полностью привит. Все должны быть в масках.

В американском штате Флорида состоялся ежегодный фестиваль Surfing Santas. Участники шоу в новогодних красных костюмах и колпаках катались на серфах, а также прыгали с вертолета в океан и выполняли другие трюки. В этом году в фестивале приняли участие 400 человек, а посмотреть на них приехало больше 10 тысяч зрителей. Представители Surfing Santas рассказали, что собрали 62 тысячи долларов от продажи футболок и других сувениров. Всю прибыль пожертвуют благотворительным организациям.



Япония превратилась в один гигантский сугроб. Снегопады там не утихают уже несколько дней. Как минимум шесть человек пострадали из-за непогоды. В некоторых районах высота сугробов составила 90 сантиметров. Десятки авиарейсов были отменены. Общественный транспорт толком не ходит, а в префектуре Сига сошел с рельсов поезд. Ранее там же в снегу застряла электричка – около 200 человек ночевали в вагонах.

В Китае прошла снежная свадьба под открытым небом. Молодожены решили сэкономить на ресторане и предложили гостям Open air. Во время застолья на улице было почти минус 10 градусов, была метель и дул довольно сильный ветер, люди кутались в пуховики.

В китайском McDonald’s установили велотренажеры. В Сети разошлось видео, как одна из посетительниц жует гамбургер и активно крутит педали. Выяснилось, что это не просто тренажер, а еще и зарядное устройство для телефона. Занимаешься, а заодно вырабатываешь энергию. Устройства поставили, чтобы поддержать местную политику по снижению выбросов углерода. За час интенсивной тренировки можно сжечь до 800 килокалорий.

В Новой Зеландии появилась первая в мире ведущая новостей с татуировкой на лице. Ею стала Орини Кайпара – представительница маори, коренного народа страны. Они наносят отличительные рисунки на все тело. Девушка рассказала, что набила тату в 2017 году и не думала, что ее когда-либо допустят к прямому эфиру. Однако со временем она стала вести дневные новости, а на днях, когда коллега Орини не смог выйти на работу, девушка вышла в эфир в прайм-тайм