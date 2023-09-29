Несколько районов Стамбула затопило из-за сильного ливня

В Стамбуле несколько районов оказались полностью затопленными из-за сильнейшего ливня. Водой залило дороги, подземные переходы, тоннели и станции метро. Внимательными призывают быть и туристов. Дело в том, что 28 сентября в городе отрезало дорогу к аэропорту.



По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до вечера 29 сентября. Губернатор Стамбула Давут Гюль призвал местных жителей временно покинуть свои дома.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.