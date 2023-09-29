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29 сентября, 09:15

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Несколько районов Стамбула затопило из-за сильного ливня

Несколько районов Стамбула затопило из-за сильного ливня

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В Стамбуле несколько районов оказались полностью затопленными из-за сильнейшего ливня. Водой залило дороги, подземные переходы, тоннели и станции метро. Внимательными призывают быть и туристов. Дело в том, что 28 сентября в городе отрезало дорогу к аэропорту.

По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до вечера 29 сентября. Губернатор Стамбула Давут Гюль призвал местных жителей временно покинуть свои дома.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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