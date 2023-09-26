Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 08:00

В мире

Голливудские сценаристы договорились с продюсерами о новых контрактах после забастовки

Голливудские сценаристы договорились с продюсерами о новых контрактах после забастовки

Дефицит автозапчастей возник в США из-за забастовки

Клаудиа Шиффер появилась на подиуме на показе коллекции Versace в Милане

В Сети появились снимки Венсана Касселя с моделью Нарой Баптистой

Кирби призвал быстрее принять решение о выделении денег для поддержки Украины

Зеленский проанонсировал следующий этап контрнаступления

Новости мира: в Германии заявили о неисправной военной технике

Российские военврачи оказали помощь жителям Нагорного Карабаха

Число задержанных протестующих в Ереване увеличилось до 168

Более 140 человек задержали на митингах в Ереване

Голливудские сценаристы договорились с продюсерами о новых контрактах после забастовки. Работники студий добивались выплат и ясности в вопросе использования нейросети при создании видеообразов и озвучки.

Забастовка началась в мае 2023 года. В течение 146 дней сценаристы бастовали, из-за этого были остановлены съемки нескольких сериалов и фильмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомкиновидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика