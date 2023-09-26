Голливудские сценаристы договорились с продюсерами о новых контрактах после забастовки. Работники студий добивались выплат и ясности в вопросе использования нейросети при создании видеообразов и озвучки.

Забастовка началась в мае 2023 года. В течение 146 дней сценаристы бастовали, из-за этого были остановлены съемки нескольких сериалов и фильмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.