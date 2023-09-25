В МИД России отреагировали на обострение ситуации в Косове

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Ухудшение ситуации в Косове произошло из-за желания властей региона обострить конфликт и зачистить край от сербов. Об этом сказано в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

"Попытки вызвать дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать "независимость" Косово, – постоянная игра с огнем, которая обходится слишком дорого и подводит к опасной грани весь Балканский регион", – сообщила официальный представитель МИД РФ.

Как она утверждает, косовоалбанские "полицейские" заняты сейчас, в основном, запугиванием сербов. Захарова добавила, что ситуация обостряется в связи с ограничениями на ввоз товаров из центральной части страны, из-за чего северные районы стоят на краю гуманитарной катастрофы.

"Налицо прямая угроза возобновления этнических чисток, практиковавшихся косовоалбанскими радикалами ранее", – подчеркнула дипломат.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что путь к улучшению ситуации вокруг Косова можно достичь через выполнение условий резолюции Совета Безопасности ООН 1244, а также брюссельских договоренностей Белграда и Приштины 2013 и 2015 годов.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли полицейских на севере Косова. В нападении обвиняются сербские преступные группы. Позднее стало известно, что полиция обнаружила и окружила 30 вооруженных человек, которых подозревают в нападении на правоохранителей.

Сербский лидер Александр Вучич заявил о гибели трех сербов. По его словам, их убили полицейские Косова. Он обратил внимание, что двоих устранили с использованием снайперского оружия с большого расстояния.

Протестующие на севере Косова сербы развернули 250-метровый национальный флаг