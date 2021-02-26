Крупный пожар произошел в США

Крупный пожар произошел в Калифорнии. Там вспыхнул целый индустриальный парк.

Десятки автобусов и несколько строений оказались объяты огнем. Пока нет информации о пострадавших и причинах возгорания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.