В Азербайджане заявили, что не наблюдали применение "Искандеров" в Карабахе

13:17
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Азербайджанскими военными не было зафиксировано использование Арменией ракетных комплексов "Искандер" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы не видели пуска ракеты "Искандер". Поэтому, когда вчера было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет – мы этого не видели", – сказал Алиев.
Соответствующее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна Алиев назвал "очередным ляпом".
"Я бы не хотел иронизировать на эту тему, достаточно было комментариев и среди российских официальных лиц, членов парламента России и экспертов о том, что ракета должна была очень постараться, чтобы взорваться на 10 процентов", – добавил Алиев.
Ранее Пашинян заявил об использовании оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. По его словам, ракеты комплекса при запуске не взорвались, или взорвались "лишь на 10 процентов". Сразу после этого в отставку был отправлен заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Тигран Хачатрян.
В министерстве обороны России, в свою очередь, заявили, что "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе Арменией не применялись. Там добавили, что, скорее всего, Пашинян находился в заблуждении и поэтому сделал такое заявление.
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