В Армении замначальника Генштаба уволили после критики Пашиняна

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Президент Армении Армен Саркисян уволил заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Тиграна Хачатряна.

Как говорится на сайте главы государства, решение принято на основании предложения премьер-министра Никола Пашиняна.

Хачатрян назвал слова премьера о российских оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер" "несерьезными".

В ходе военных действий в Нагорном Карабахе бывший замглавы Генштаба был удостоен звания Национального героя.

Ранее Пашинян заявил, что комплекс "Искандер" оказался "непригоден для использования" во время конфликта в Карабахе.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.