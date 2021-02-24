Пашинян заявил о небоеспособности купленных у России "Искандеров"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о "невзорвавшихся" ракетах оперативно-тактических комплексов (ОТРК) "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Так премьер республики ответил на заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна, обвинившего действующие власти в несвоевременном использовании ОТРК.

Также Саргсян выразил мнение, что к поражению привели неподготовленные военные операции. В свою очередь премьер сказал, что российские ракеты "не пригодны для использования".

"Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?" – сказал Пашинян в интервью изданию 1in.am.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.