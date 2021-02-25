В Минобороны РФ заявили, что "Искандеры" не применялись в ходе конфликта в Карабахе

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В министерстве обороны России заявили, что "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе Арменией не применялись. Боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил страны, передает РИА Новости.

Уточняется, что такой ответ в ведомстве дали на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ракеты комплекса "Искандер", которые Армения якобы использовала, не взорвались или взорвались лишь на 10 процентов.

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Республики Армения", – прокомментировали в ведомстве.

Там добавили, что, скорее всего, Пашинян находился в заблуждении и поэтому сделал такое заявление.

"Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э ("Искандер-Э") испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе", – также говорится в сообщении.

Ранее Никол Пашинян заявил о невзорвавшихся ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Сразу после этого в отставку был отправлен заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Тигран Хачатрян. После этого в стране начались протестные акции.

