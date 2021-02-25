О чем говорил премьер-министр Армении Пашинян в обращении к сторонникам

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении 25 февраля потребовал отставки правительства во главе с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Последний, в свою очередь, обвинил военных в попытке устроить переворот и призвал своих сторонников выйти на улицы Еревана. Рассказываем, почему в Армении грянул очередной политический кризис.



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Военный переворот?

Незадолго до обострения ситуации в стране премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неэффективности ракет оперативно-тактических комплексов (ОТРК) "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. По его словам, снаряды якобы "не взорвались или взорвались лишь на 10%". Так он прокомментировал высказывание экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона должна была использовать "Искандер" в первые дни военных действий.

После этого первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики Тиран Хачатрян назвал слова премьера о российских ракетах "несерьезными". В свою очередь, Пашинян предложил президенту страны уволить Хачатряна. В результате глава Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении от должности военнослужащего.



Позднее в Минобороны РФ прокомментируют слова Пашиняна о снарядах, отметив свое "недоумение и удивление". В ведомстве подчеркнули, что "Искандеры" не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Более того, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил Армении. "Судя по всему, премьер-министра Республики Армения господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию", – резюмировали в ведомстве.



По итогу кадровых перестановок утром 25 февраля вооруженные силы потребовали отставки правительства и самого премьер-министра, так как, по мнению военных, те "не в состоянии принимать адекватные решения". В ответ на это Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Действия военных он оценил как попытку государственного переворота.





Никол Пашинян премьер-министр Армении Заявление генерального штаба считаю попыткой военного переворота. Всех наших сторонников прямо сейчас приглашаю на площадь Республики.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян выступил в поддержку военных и призвал весь армянский народ встать на сторону армии. "Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения", – подчеркнул он.

В свою очередь, действующий глава республики Армен Саркисян посоветовал всем "проявить трезвость и сдержанность", указав, что он ищет пути мирного урегулирования.

На фоне этих событий пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но считают происходящее внутренним делом страны. С подобной позицией выступил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с армянским коллегой Арой Айвазяном.



Увольнение главы Генштаба Армении спровоцировало протесты в Ереване

Обращение к народу

После судьбоносных решений Никол Пашинян вышел к своим сторонникам и принял участие в мирном шествии по улицам Еревана. Премьер-министр заявил пришедшим людям, что его отставка не решит проблему. Журналистам он также пояснил, что ситуация в республике напряженная, но управляемая.

"В Армении у нас нет врагов. Призываю к спокойствию. Конечно, обстановка напряжена, но нам нужен разговор, а не конфронтация. Военного переворота не получится. Все кончится мирно. Мы вместе с народом решим, что делать", – подчеркнул он в обращении к своим сторонникам.

В шествии, помимо Пашиняна, также участвовали министры Армении. При этом во время демонстрации между сторонниками и оппонентами главы правительства республики возникали стычки.

По окончании мероприятия Пашинян вышел на сцену, организованную на площади Республики. В своем выступлении премьер-министр обратился к военным с призывом заниматься охраной границ и территориальной целостности государства.





Никол Пашинян премьер-министр Армении В рядах Вооруженных сил Армении есть сторонники бывших властей, которые должны уйти из армии. Армия должна подчиняться народу и правительству, которое избрал народ, и не должна принимать участие в политических процессах.



В Минобороны Армении подчеркнули , что также считают недопустимыми любые попытки вовлечь Вооруженные силы (ВС) страны в политические процессы. В ведомстве подчеркнули, что ВС полностью защищают границы республики и обеспечивают безопасность.

Фото: Hayk Baghdasaryan/PHOTOLURE via AP

Также с трибуны Пашинян заявил, что вопрос его ухода должен решить только народ. Оппозиции, по его словам, была предложена возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но они этим воспользовались, чтобы радикализировать ситуацию.





Никол Пашинян премьер-министр Армении После войны я очень много думал об отставке. Но потом я сказал, что стал премьером не по своей воле, а так решил народ. И народ должен решить вопрос моего ухода. Пусть народ потребует моей отставки, пусть расстреляет меня на площади.

По вопросу отстранения от должности начальника Генштаба премьер-министр ответил, что президент Армении пока не подписал приказ, поэтому призвал Оника Гаспаряна добровольно уйти в отставку. Кроме того, Пашинян пригрозил своим противникам арестами, если они перейдут границы политических заявлений. Оппозицию премьер-министр призвал прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

После окончания выступления на площади Республики он возглавил второе шествие сторонников по Еревану. В свою очередь, представители оппозиционных партий сообщили, что у здания парламента планируют установить палатки и возводить баррикады. Они собираются стоять на улице до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку.