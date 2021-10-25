Новости мира: в Судане арестовали нескольких членов правительства

В Судане арестовали четырех министров. Под стражу взяты руководители Минфина, Минсвязи, Минпрома и ведомства информации. Задержаны также один губернатор и представитель правящего в стране Суверенного совета. Все аресты произвели военные. Они же перекрыли все подъезды к столице. Сейчас все ждут заявления председателя Совета суверенитета, в котором он должен объяснить, что происходит в стране.

У берегов Канады горит огромный контейнеровоз. Все началось еще 23 октября вечером. Ситуация осложнялась тем, что в нескольких контейнерах перевозили опасные вещества. Спасатели эвакуировали часть экипажа, но несколько человек остаются на борту. О пострадавших пока не сообщается. На место ЧП прибыло пожарное судно. Его экипажу удалось локализовать пожар, теперь бригады спасателей готовятся к высадке на борт пострадавшего корабля.

В Риме демонстранты вновь собрались на Капитолийском холме. Впрочем, на акцию протеста это было не очень похоже. Люди пели и плясали, даже полиция решила не вмешиваться. А в Нидерландах противники ковидных паспортов и вовсе превратили свою акцию в пивную вечеринку – демонстранты поливали друг друга пенным напитком.

В австралийском Мельбурне закончился самый продолжительный в мире локдаун. Город с населением в пять миллионов человек был изолирован от окружающего мира 262 дня. Теперь, когда 70% жителей сделали прививку, власти решили снять ограничения. Австралийцы, которые почти год прожили по сути как в тюрьме, радовались этому событию изо всех сил. На улицах устраивали танцы и запускали фейерверки.

В Китае из-за коронавируса отменили марафон в Ухане. По стране снова начали массовое тестирование. В некоторых городах вводятся новые локдауны. А все из-за того, что за сутки в стране с населением примерно в миллиард человек, выявили 26 случаев заражения. Власти Китая решили придерживаться жесткой тактики и при выявлении даже такого количества больных реагирует самым решительным образом.