Военные объявили об отстранении президента Судана от власти

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Военные в Судане объявили об отстранении от власти главы государства Омара аль-Башира, а также о роспуске Национального законодательного собрания. Также они решили уволить всех заместителей и помощников президента и отправить в отставку правительство страны. Армия взяла власть в стране под свой контроль на два года. В этом сообщил генерал-лейтенант Авад бен Ауф в прямом эфире суданского государственного телевидения.

Воздушное пространство страны закрыто на 24 часа. На ближайшие три месяца введен режим ЧС, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Омар аль-Башир самостоятельно объявил о своей отставке. Сейчас он находится под домашним арестом. Вооруженные силы приняли решение создать военный совет. Этот орган будет руководить страной в течение переходного периода, который может продлиться до одного года. Ведется обсуждение, кто может возглавить совет.

Демонстрации начались в Судане после роста цен на топливо и хлеб в декабре 2018 года. С тех пор их масштаб уменьшился, однако они практически не прекращались. Правозащитники утверждают, что за несколько месяцев были убиты около 60 человек, сотни пострадали.

Сейчас полиция исчезла с улиц, а военные заняли ключевые дороги и мосты в Хартуме, столице Судана. По телевидению транслируются военные марши и национальные песни. Омар аль-Башир правил страной 30 лет, с 1989 года.