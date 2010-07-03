Президент Судана аль-Башир ушел в отставку

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Президент Судана Омар аль-Башир объявил о своей отставке. Сейчас ведутся консультации о формировании переходного совета, сообщает агентство Reurets.

Ранее сообщалось, что армия Судана планирует отправить в отставку правительство и президента страны. "Вооруженные силы сделают вскоре важное заявление", – говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщали, что в настоящий момент арестованы глава президентской гвардии, глава правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.

Демонстрации, а затем и беспорядки начались в Судане после роста цен на топливо и хлеб в последние месяцы 2018 года. С тех пор их масштаб уменьшился, однако они практически не прекращались.

Сейчас на улицах столицы размещены подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц. Международный аэропорт Хартума закрыт для авиасообщений.