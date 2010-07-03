Армия Судана готовится сместить президента аль-Башира

Армия Судана планирует отправить в отставку правительство и президента страны Омара аль-Башира, пишет "Интерфакс" со ссылкой на распространенное сообщение вооруженных сил страны.
"Вооруженные силы сделают вскоре важное заявление", – говорится в сообщении. Между тем телеканал Al-Hadath сообщает, что в настоящий момент арестованы руководитель президентской гвардии, руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха. Негосударственный телеканал Al-Mashhad утверждает, что аль-Башир покинул страну.
На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц. Международный аэропорт Хартума закрыт для авиасообщений.
В конце февраля этого года президент Судана Омар аль-Башир объявил о введении в стране чрезвычайного положения на один год. К такому решению политик пришел после встречи с руководством правящей партии "Национальный конгресс": введение чрезвычайного положения необходимо для стабилизации обстановки и для начала экономических реформ в условиях кризиса.
Демонстрации, а затем и беспорядки начались в Судане после роста цен на топливо и хлеб в последние месяцы 2018 года. С тех пор их масштаб уменьшился, однако они практически не прекращались.
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