Президент Судана объявил о введении чрезвычайного положения в стране

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Президент Судана Омар аль-Башир 22 февраля объявил о введении в стране чрезвычайного положения и роспуске правительства. По его словам, особый режим вводится сроком на один год, сообщает ТАСС.

Обращение суданского лидера с трибуны перед президентским дворцом транслировало национальное телевидение.

Как пояснил Омар аль-Башир, к такому решению он пришел после встречи с руководством правящей партии "Национальный конгресс", Введение чрезвычайного положения необходимо для стабилизации обстановки и для начала экономических реформ в условиях кризиса, подчеркнул президент Судана.