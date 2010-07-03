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В Судане произошел военный переворот. Информация об аресте руководства страны поступила из Хартума. Президент страны Омар аль-Башир, а также другие высшие лица государства взяты под арест военными, совершившими государственный переворот. О происшествии сообщил местный телеканал Al-Hadath.

Был задержан руководитель президентской гвардии, бывший министр обороны, руководитель правящей партии "Национальный конгресс". На улицах столицы страны находятся тысячи человек. Основная масса сосредоточена у штаб-квартиры главного командования армии, забастовка там продолжалась с конца прошлой недели.

На улицах столицы размещены дополнительные подразделения армии и бронетехника. Полиция исчезла с улиц. Международный аэропорт Хартума закрыт для авиасообщений.