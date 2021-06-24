В Майами обрушился многоквартирный дом

В Майами идет спасательная операция, там обрушилось многоэтажное здание. Как пишут СМИ, десятки людей пострадали, восемь человек отправили в больницу. Однако точное число пострадавших пока неизвестно.

По словам одного из очевидцев, пожарные спасали людей прямо с балконов, а из-под завалов доносятся крики. Среди вызволенных был маленький мальчик. Жителей соседних домов удалось эвакуировать. Кроме того, специалисты сейчас пытаются выяснить, что могло стать причиной ЧП. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.