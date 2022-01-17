Новости мира: в Амстердаме тысячи людей вышли на митинг против ковидных ограничений

В Амстердаме тысячи людей вышли на митинг против ковидных ограничений. Демонстранты требовали отменить вакцинацию. К протестующим присоединились фермеры. Они пригнали в голландскую столицу тракторы и припарковали их вдоль Музейной площади. Собравшиеся выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали отменить санитарные меры, которые ранее были признаны самыми жесткими в Европе.

Во Франции сторонники движения "Желтые жилеты" вышли на акции против ковидных паспортов. Митингующие с плакатами и флагами прошлись по центральным улицам Парижа. Их поддержали жители других городов Франции. Демонстрации прошли в Монпелье, Лионе и Тулоне. Однако власти пока не намерены смягчать правила. Штамм "Омикрон" распространяется слишком быстро и медики утверждают, что ковидные паспорта необходимы.

В Техасе неизвестный более 10 часов держал в заложников в местной синагоге. Он ворвался в здание во время службы и заявил, что является братом Аафии Сиддики, которую приговорили к 86 годам тюрьмы за атаки на американских военных в Афганистане. Полицейские пытались вести переговоры с террористом, но в итоге пришлось пойти на штурм. Захватчик уничтожен, заложники не пострадали.

Движение кораблей в Босфоре восстановлено. Сухогруз, перекрывший движение из-за аварии, отбуксировали на стоянку. Судно Brave Night остановилось в районе моста Султана Селима Явуза. Корабль, шедший из Турции в Румынию, развернуло поперек движения и проплыть по каналу стало невозможно. В районе ЧП начала скапливаться очередь из грузовых судов, однако силам береговой охраны удалось довольно быстро исправить ситуацию.

Казахстан накрыл мощный штормовой фронт. Метель бушует в шести областях страны. Там пришлось перекрыть дороги. Видимость упала почти до нуля и на трассах сотни аварий. Многие водители предпочли не рисковать и останавливали свои машины прямо на обочинах. Спасатели оказывали им помощь и помогали эвакуировать автомобили на безопасные стоянки.

Александр Лукашенко сделал подарок журналистам, которые попали под санкции Запада. Президент Белоруссии подарил им футболки с изображением собаки, стоящей задом к зрителю. Образ дополняет надпись "подавитесь вы этими санкциями". Церемонию приурочили к празднованию старого нового года.

Экс-президент Украины Петр Порошенко 17 января должен вернуться в Киев. Он провел за пределами страны больше месяца. На родине его ждет задержание по делу о государственной измене. Сам Порошенко заявил, что добровольно явится в суд, который должен избрать ему меру пресечения. При этом бывший глава государства считает, что под арест его не отправят. Сторонники бывшего президента Украины готовят ему торжественную встречу в аэропорту Жуляны.

Принц Гарри обратился в суд с требованием обеспечить ему полицейскую охрану на территории Великобритании. Лишившийся королевских привилегий принц заявил, что хочет посетить родину с женой и детьми, но хочет максимально обеспечить их безопасность. Гарри подчеркнул, что готов оплачивать работу полицейских из своего кармана. По словам официального представителя принца, он унаследовал угрозу своей безопасности с момента рождения и на всю жизнь.

Теннисист Новак Джокович улетел в Дубай из Австралии. В Мельбурне он был с начала января, должен был участвовать в турнире Австралиан Оупен. Однако на границе его уличили в подделке справки о медотводе от вакцинации и аннулировали визу. Джокович подал в суд. Процесс длился больше недели, но в итоге принято решение о депортации теннисиста, и открытый чемпионат Австралии стартовал без первой ракетки мира.

Поскольку Джокович лишился возможности заработать на нем очки, то шанс возглавить мировой рейтинг появляется у россиянина Даниила Медведева. В случае победы на турнире именно он станет первой ракеткой мира. Такая же возможность есть у Александра Зверева, Стефаноса Циципаса и Рафаэля Надаля.