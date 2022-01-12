Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Парковка для столичных медиков и волонтеров останется бесплатной в 2022 году. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что по поручению Сергея Собянина с весны 2020 года парковка для медработников и волонтеров стала бесплатной. За это время ей воспользовались более 217 тысяч раз.
"Врачи и добровольцы уже два года работают в тяжелейших условиях пандемии. Они помогают справиться с болезнью, а тем, кто находится в зоне повышенного риска, – не заболеть. Мы поддерживаем тех, кто участвует в борьбе с пандемией", – сказал он.
Городские департамент здравоохранения и волонтерские организации создают списки работников, которые позднее передадут в департамент транспорта.
В конце прошлого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила региональным властям проанализировать дефицит медицинских кадров и наличие специальных программ по привлечению медработников. О необходимости поддержки медицинских работников заявлял Владимир Путин.
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