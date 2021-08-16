Россияне не пострадали во время событий в аэропорту Кабула – МИД РФ

Россиян нет среди пострадавших в кабульском аэропорту. Об этом сообщили в МИД РФ.

В авиагавани собрались две тысячи человек, все пытаются улететь из Афганистана. На данный момент коммерческие рейсы отменили, вывозят только дипломатов. Российских сотрудников дипмиссии пока не эвакуировали, но часть собираются вывезти или отправить в отпуска.

Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.