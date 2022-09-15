Жители Индии заявили свои права на бриллиант "Кохинур" в короне британской империи

Жители Индии заявили свои права на знаменитый бриллиант "Кохинур", инкрустированный в корону британской империи. Драгоценный камень весом 105 карат является индийской святыней XII века.

"Кохинур" перешел во владение британских колонизаторов в середине XIX столетия. А теперь жители Индии просят президента своей страны помочь вернуть святыню. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

