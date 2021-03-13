Ученые создали "умную" ткань, которая превращает одежду в дисплей

Ученые создали ткань, которая может превратить одежду в дисплей. "Умную" ткань разработали исследователи из университетов Китая, США, Австралии и Германии.

В ее основе лежит электролюминесцентный материал, который излучает свет под действием электрического поля. Наиболее впечатляющим стал прототип в виде рукава для рубашки с дисплеем из этой ткани, солнечной панелью и аккумулятором.

К рукаву подсоединили внешний блок управления с микроконтроллером и Bluetooth-модулем. Эта система позволяет выводить на тканевый дисплей сообщения со смартфона, а также использовать его для навигации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

