В США в разы подорожали авиабилеты из-за резкого роста цен на керосин. В России же с топливом все стабильно, благодаря специальному механизму бюджетного субсидирования. Однако цены на перелеты все равно повышают.

О том, как изменится стоимость авиабилетов к лету, – в эфире телеканала Москва 24.