В расследовании убийства учителя во Франции появились новые детали

Во Франции снова обсуждают громкое убийство учителя истории. Мужчину зарезал и обезглавил исламист чеченского происхождения Абдулах Анзоров.

Выяснилось, что молодой человек пошел на убийство после того, как увидел в интернете ролик. В этом видео мужчина жаловался, что учитель в школе заставил его дочь рассматривать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Однако выяснилось, что девочка соврала отцу. Она была отстранена от занятий и не присутствовала на уроке, когда Самюэль Пати показывал ученикам карикатуры. Только сейчас она призналась в этом на допросе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.