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В КНДР прошел военный парад, посвященный 75-летию основания армии

В КНДР прошел военный парад, посвященный 75-летию основания армии

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Военный парад по случаю 75-й годовщины основания Корейской народной армии прошел в Северной Корее. Пхеньян начал празднование фейерверками.

Посмотреть парад приехал лидер страны Ким Чен Ын, он поднялся на трибуну в сопровождении высокопоставленных военных и партийных чиновников. На площади Ким Ир Сена продемонстрировали ряд новых баллистических ракет, в том числе межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" на мобильной пусковой установке.

За этим парадом следили и в Южной Корее. МИД республики сообщил, что соответствующие органы страны анализируют новые вооружения с парада КНДР. А также призвали Северную Корею немедленно прекратить незаконные ядерные и ракетные разработки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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