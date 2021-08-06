Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин получил ранение во время акций протеста

Премьер-министр карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалве ранен в ходе протестов в столице страны. Местные СМИ сообщают, что глава кабинета министров получил травму, когда пытался пройти через толпу демонстрантов.

Люди собрались в центре города, чтобы выступить против обязательной вакцинации от коронавируса. Недавно в стране приняли поправки в закон о здравоохранении. Теперь некоторые категории служащих не могут выходить на работу без справки о прививке. Пострадавшего премьера доставили в больницу и оказали ему первую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.