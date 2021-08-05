Украина ввела обязательную самоизоляцию для прибывающих из России

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Фото: depositphotos/mariakarabella
Власти Украины ужесточают порядок въезда на территорию страны из России и Индии из-за коронавируса, передает РИА Новости.
Для граждан этих стран вводится обязательная самоизоляция, если они находились в РФ или Индии последнюю неделю до пересечения украинской границы.
По словам главы украинского министерства здравоохранения Виктора Ляшко, также вводится обязательное тестирование на COVID-19 для непривитых граждан, въезжающих в страну. При этом для беспрепятственного въезда гражданам Украины нужно поставить хотя бы одну прививку, иностранцам – пройти полный курс вакцинации.
Если у прибывающих из России или Индии не будет пройден курс вакцинации, то при пересечении границы таким гражданам предложат установить приложение для контроля самоизоляции.
В мае премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что если до 24 августа в стране удастся привить большую часть населения, то ограничения, введенные из-за пандемии, могут быть ослаблены.
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