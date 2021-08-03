Родственники пострадавших в аварии вылетели в Анталью

Руководство "Интуриста" и родственники пострадавших в турецком ДТП вылетели в Анталью. В пакетный тур россиян входила страховка до 30 тысяч евро. Поэтому лечение, трансфер и обратный перелет им оплатят.

На данный момент в больницах остаются четверо россиян. Остальных уже выписали. Они находятся в одном из отелей в Сиде. Об этом сообщили в Ростуризме.

В аварии погибли трое. Сотрудники генконсульства уже готовят документы для репатриации тел.

Автобус, который вез группу в аэропорт, перевернулся накануне. В салоне было 22 человека. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.